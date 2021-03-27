Вопрос в скорости: нужно ли менять роутер для раздачи Wi-Fi

При замене роутера необходимо руководствоваться целесообразностью и качеством его работы, а не требованиями со стороны операторов связи, которые в последнее время все чаще навязывают установку нового оборудования. Об этом «Звезде» рассказал эксперт в области высоких технологий Владислав Мартынов. С его слов, иногда замена действительно необходима.

«Они устаревают, что снижает скорость передачи данных. Десять лет назад пропускная способность у роутеров была одна, сейчас техника более современная с более впечатляющими характеристиками. Если хозяина роутера устраивает скорость Интернета и габариты устройства, раньше они были намного больше, то менять ничего не нужно», - отметил Мартынов.

Операторы не должны навязывать дополнительные услуги пользователям, уверен он. Но если роутер предлагают заменить бесплатно, или к работе старого устройства есть претензии, то от такого предложения лучше не отказываться.

«Роутеры стали более современными, Интернет надежнее, площадь покрытия выше, а сами устройства стильные и незаметные. Вопрос в том, что навязывать ничего не нужно потребителю, чтобы он принимал решение», - добавил эксперт.

При установке нового роутера необходимо учитывать то, что это устройство являются источником электромагнитного излучения радиочастотного диапазона, которое может быть вредно для здоровья человека. Об этом предлагает задуматься инженер-эколог Иван Калинин, который ранее рассказал, где не стоит располагать роутер для раздачи Wi-Fi.

По словам Калинина, роутер лучше расположить подальше от спальных мест и рабочей зоны. Наиболее удачным является расположение такого устройства в коридоре, потому что расстояние будет достаточным, чтобы был хороший сигнал, но при этом будет происходить меньше влияния на человека.