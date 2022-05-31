Путин поддержал инициативу о присвоении Героя РФ лейтенанту Цыдыпову за подвиг на Украине

С такой инициативой на встрече с президентом РФ выступил глава Бурятии Алексей Цыденов.

© Фото: пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин одобрил инициативу о присвоении Героя России лейтенанту Балдану Цыдыпову, который спас 150 военнослужащих во время спецоперации на Украине.

«Поддерживаю!» - сказал глава Российского государства.

С такой инициативой на встрече с Путиным выступил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Балдан Цыдыпов был тяжело ранен, ему ампутировали стопу. Военнослужащий во время внезапного нападения развернул свой БТР, прикрыл колонну, принял неравный бой, подбил технику противника и в результате спас 150 боевых товарищей.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы РСЗО «Град» ночью в ходе спецоперации. На кадрах расчеты установок уничтожают позиции ВСУ.

Также в российском военном ведомстве заявили, что с начала спецоперации, которую проводят ВС РФ на территории Украины, украинская сторона потеряла более 3 000 танков и других бронемашин.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.