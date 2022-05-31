«Мы расходный материал»: опубликованы кадры, на которых бойцы ВСУ не хотят ехать на передовую

По словам украинских военных, они не обеспечены должным вооружением и имуществом.

© Видео: TikTok @andrey1990qwee © Фото: TikTok @andrey1990qwee

В Сети появилось видео, на котором украинские военные отказываются ехать на передовую. Как сообщает военный корреспондент Александр Коц, речь идет о 57-й мотопехотной бригаде Вооруженных сил Украины.

На опубликованных кадрах видно, что командир батальона пытается уговорить подчиненных, однако они в ответ предлагают ему отправиться вместе с ними.

«Нам уже четвертый раз обещают прикрытие броней, а мы голые и босые», - говорит один из военнослужащих.

По словам украинских военных, они не обеспечены должным вооружением и имуществом.

«Мы реально расходный материал», - обращается к командиру один из бойцов.

Ранее в Сети появилось видео, на котором мужчины в военной форме, представившиеся военнослужащими 71-й бригады ВСУ, обращаются к президенту Украины Владимиру Зеленскому с вопросом о том, как им «воевать за страну, которой все равно».

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин одобрил инициативу о присвоении Героя России лейтенанту Балдану Цыдыпову, который спас 150 военнослужащих во время спецоперации на Украине.