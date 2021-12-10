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В ГД предложили штрафовать за курение рядом с беременными и детьми

Кира Карон
11:19 10.12.2021
Как отметил Хамзаев, аналогичные меры, которые предполагают увеличение штрафа, существуют в ряде стран.
В ГД предложили штрафовать за курение рядом с беременными и детьми
© Фото: Fabian Sommer, dpa, Globallookpress
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В России призвали ввести специальные штрафы за курение рядом с беременной или несовершеннолетним ребенком. С такой просьбой обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Россиян необходимо наказывать, по словам депутата, за курение возле беременных или детей, чтобы сохранить их здоровье и уберечь от негативного влияния табачного дыма, пишет RT.

Ранее стало известно, что в некоторых городах России к концу следующего года может появиться система, распознающая драки, факт курения и ДТП и способная оповещать экстренные службы, об этом сказал гендиректор компании-разработчика Андрей Теленков. Он сообщил прессе, что разработки компании определяют с точностью от 80% до 95% различные действия человека: бег, курение, драку и другие.

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