В Роскомнадзоре ответили на сообщения о замедлении трафика YouTube

Ранее в Госдуме заявляли, что видеохостинг ведет антироссийскую деятельность и к нему следует применить соответствующие меры.

© Фото: pexels

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) не вводила ограничения в отношении популярнейшего видеохостинга YouTube, передает РБК, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

«Трафик данного сервиса в России не ограничивается», - говорится в сообщении.

Сегодня в СМИ появились данные о том, что Роскомнадзор якобы начал замедлять на территории Российской Федерации трафик YouTube.

Ранее вице-спикер Государственной думы России Петр Толстой заявлял, что YouTube ведет антироссийскую деятельность и к нему следует применить соответствующие меры. По его словам, видеохостинг заполнили чудовищные фейки и контекстная реклама, целью которой является дискредитация российских военнослужащих.