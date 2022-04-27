«Мы выстояли и спокойно работаем»: Собянин высказался об экономической ситуации в столице

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что те, кто планировал ввести санкции в отношении РФ и столицы, думали, что в стране наступит коллапс, однако Россия выстояла и продолжает работать. Помимо этого градоначальник отметил, что в Москве нет дефицита товаров.

«Ситуация, конечно, непростая, те, кто планировал и реализует санкции против нашей страны, Москвы, надеялись, что мы просто этого не выдержим, и курс обвалится валют, и предприятия остановятся, и полки магазинов будут пустые, и вообще наступит полный коллапс. Оказалось, к большому сожалению тех, кто планировал эти санкции, все не так. Мы выстояли и нормально спокойно работаем», - сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

Мэр также выразил уверенность, что столичная экономика выстоит, при этом падения бюджета и товарооборота не произошло.

«Понятно, что есть сложности, но я уверен, что экономика Москвы выстоит. В настоящее время падения ни товарооборота, ни производства не произошло. И падения бюджетных доходов тоже не произошло, более того, мы получили на сегодняшний день почти на четверть больше доходов, чем в прошлом году», - сказал мэр.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве после двухлетнего перерыва возобновляют проведение фестивалей без ковидных ограничений. До этого в Роспотребнадзоре сообщили, что общая ситуация с COVID-19 по всей стране улучшается, тем не менее говорить о полном завершении пандемии еще рано.