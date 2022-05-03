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«Говорили, что вы с нами подохнете»: спасенная с «Азовстали» женщина рассказала о поведении националистов

Ян Брацкий
01:01 03.05.2022
По словам спасенной женщины, националисты караулили мирных жителей на выходе из подвалов и угрожая автоматами заставляли возвращаться в катакомбы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Жительница Мариуполя, которой в числе немногих удалось вырваться с территории завода «Азовсталь», рассказала о бесчинствах националистов, которые окопались на предприятии. Боевики запрещали людям выходить по гуманитарным коридорам, удерживая их при себе в качестве «живого щита». 

«Просто не выпускали нас. Говорили: "Если нас здесь положат, то и вы тут с нами подохнете". У нас не было связи, телефоны отняли, ничего не рассказывали. Света не было, информации не было, радио не работало», - рассказала жительница Мариуполя.

Женщина призналась, что не верила в то, что ей удастся покинуть территорию завода. С ее слов, любые попытки эвакуироваться жестоко пресекались националистами.

«Я не думала, что мы выйдем. Бежали, очень боялись. Мы вышли, никому ничего не сказали. Тихо на улице, вещи уже собраны, мы и пошли. Выходим и сразу эти на крышах с автоматами: "Куда собрались?". Я говорю, что у нас дети уже не выносят, еды нет. Они в ответ матами: "А мы, а у нас? Мы ради вам сюда пришли". Мы вас не звали сюда», - добавила женщина.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что по состоянию на 1 мая, с территории «Азовстали» и близлежащих домов вышли более 120 гражданских лиц. Накануне эвакуация с предприятия проводилась силами военных Донецкой Народной Республики. В Штабе территориальной обороны ДНР ранее заявили, что 2 мая из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 214 человек, включая 33 ребенка. 

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