Российские ПВО уничтожили три «Байрактара» в районе острова Змеиный

Кроме того, сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Червоный Оскол и Невское Харьковской области.

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Российскими средствами противовоздушной обороны в районе острова Змеиный уничтожены три беспилотных летательных аппарата «Байрактар-ТБ2». Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Кроме того, сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Червоный Оскол и Невское Харьковской области. В районах Изюма, Топольского и Малой Камышевахи перехвачены пять реактивных снарядов «Смерч».

Также ракетными войсками в течении дня поражены четыре района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также два пункта управления, в том числе в районе Подаловка командный пункт украинской 93-й механизированной бригады,.

Материал подготовили: Вадим Синицын, Николай Баранов.