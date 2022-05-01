Высокоточный удар: кадры пуска «Оникс» в рамках спецоперации
Запуск высокоточной ракеты осуществил расчет комплекса «Бастион» с побережья Черного моря.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Министерство обороны России опубликовало видео пуска высокоточной ракеты «Оникс» в рамках специальной военной операции по освобождению республик Донбасса. Ракета была пущена по объектам военной инфраструктуры Украины.
Пуск «Оникса» осуществлен с побережья Черного моря расчетом берегового ракетного комплекса «Бастион».
Ранее на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ракеты «Оникс» поразили ангар в районе Одессы. В нем хранилось оружие, которое направило Украине США и европейские страны.
Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов