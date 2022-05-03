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Медведев объяснил, почему Зеленскому не нужен мирный договор

Анна Назайкина
10:29 03.05.2022
Украинский лидер будет продолжать просить западные страны о поставках вооружения и демонстрировать якобы озабоченность судьбами украинцев, заявил политик.
Медведев объяснил, почему Зеленскому не нужен мирный договор
© Фото: Volodymyr Zelensky, Globallookpress
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужен мирный договор в Россией, так как он будет означать для главы государства конец. Такое заявление сделал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Для него мир – это конец. Либо быстрый – от нацистов, которые повесят его "на гiлляку" за сговор с москалями. Либо более медленный – от конкурентов, которые добьются его смещения как президента, проигравшего войну. Это подтверждают и разные шавки вокруг него, которые тявкают, что мирного договора не будет», - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Медведева, именно поэтому украинский лидер будет продолжать просить западные страны о поставках вооружения и демонстрировать якобы озабоченность судьбами украинцев, в действительности прикрываясь ими как живым щитом.

«Зеленский и дальше будет клянчить деньги и оружие у Запада, доказывая, что он в игре, что он надежда либерального мира, что он последний бастион европейской демократии, которую хочет растерзать медведь в ватнике», - добавил он.

Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Ее цели - защитить население Луганской и Донецкой народных республик, провести денацификацию и демилитаризацию Украины.

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