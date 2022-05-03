«В ядерной войне не может быть победителей»: в Белом доме заявили о согласии с Россией

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Соединенные Штаты Америки согласны с мнением о том, что в случае ядерной войны победителей быть не может. Этой позиции должны придерживаться все страны мира. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«В России ранее ясно говорили, что в ядерной войне не может быть победителей. Мы согласны с этим. Важно, чтобы все страны это повторили», - приводят слова Псаки РИА Новости.

Она отметила, что президент США Джо Байден придерживается позиции о том, что американских военных не следует отправлять на Украину.

Ранее в США призвали отстранить Байдена от власти из-за угрозы ядерной войны. Американский журналист Fox News Такер Карлсон заявил, что руководство США в момент переживания максимальной опасности ведет себя безрассудно, а в случае с Джо Байденом - невменяемо.