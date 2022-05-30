В стране и мире «Газпром» подтвердил остановку поставок газа голландской компании GasTerra Ян Брацкий По мнению руководства нидерландской компании-импортера, плата за газ в рублях является нарушением санкционного режима ЕС. © Фото: Газпром Читайте нас на: «Газпром экспорт» с 31 мая приостанавливает поставки газа нидерландскому трейдеру GasTerra. Причина - отсутствие платы за поставленный в апреле газ и отказ продолжать платежи в рублях, сообщает пресс-служба «Газпром экспорта». «По состоянию на конец рабочего дня 30 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) "Газпром экспорт" не получил от GasTerra платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим "Газпром экспорт" уведомил GasTerra о приостановке поставок газа с 31 мая 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом президента РФ», - приводит сообщение компании ТАСС. По мнению нидерландской компании, предложенная официальной Москвой схема оплаты за поставки топлива противоречит европейским санкциям, а потому невозможна. Перового апреля президент Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым все страны, проводящие в отношении РФ недружелюбную политику, должны платить за поставляемые энергоресурсы рублями. Ранее днем стало известно, что Дания может лишиться российского трубопроводного газа из-за отказа платить за него в рублях. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика