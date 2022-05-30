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Впервые с момента спецоперации: территорию «Азовстали» сняли с моря

Ян Брацкий
19:53 30.05.2022
На опубликованных кадрах видны разрушенные цеха предприятия и береговая инфраструктура.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Мариупольский завод «Азовсталь» впервые с начала военной спецоперации на Украине сняли с моря. На опубликованных «Звездой» кадрах видна береговая линия, цеха предприятия и промышленная инфраструктура.

Сейчас жизнь в Мариуполе постепенно оживает. Ранее были опубликованы кадры погрузки первой партии металла на судно типа «Славутич», которое должно доставить его в порт Ростова-на-Дону.

«Славутич» стал первым судном, которое зашло в Мариуполь после завершения боевых действий. В администрации порта сообщили, что второе судно отправят из Мариуполя 2-3 июня. 

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