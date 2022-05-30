В Мариуполе завершили погрузку металла на первый сухогруз с начала спецоперации

«Звезда» публикует кадры погрузки металла на сухогруз - листовой металл переносят на судно при помощи портового крана.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В порту Мариуполя завершили погрузку партии металла на судно типа «Славутич», оно доставит груз в порт Ростова-на-Дону.

«Звезда» публикует кадры погрузки металла на сухогруз - листовой металл переносят на судно при помощи портового крана.

«Славутич» стал первым судном, которое зашло в Мариуполь после завершения боевых действий. В администрации порта сообщили, что второе судно отправят из Мариуполя 2-3 июня.

Ранее «Звезда» показывала видео прибытия в порт Мариуполя первого судна с начала спецоперации.