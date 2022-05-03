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В ЕС назвали нарушением контрактов отключения Польши и Болгарии от российского газа

Ян Брацкий
00:10 03.05.2022
Согласно решению президента Владимира Путина, с 1 апреля «недружественные» России страны должны оплачивать газ рублями.
В ЕС назвали нарушением контрактов отключения Польши и Болгарии от российского газа
© Фото: Газпром
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Решение «Газпрома» прекратить поставки газа в Польшу и Болгарию в связи с отказом Варшавы и Софии оплачивать топливо в рублях является нарушением действующих контрактов. С таким заявлением выступила министр экологических преобразований Франции Барбара Помпили.

«Мы все осуждаем одностороннее решение "Газпрома" в отношении Польши и Болгарии. Все поставщики обязаны выполнять контракты. Следует соблюдать правила ЕС и контракты в том виде, в котором они были заключены», - заявила Помпили, выступление которой транслировалось на официальном сайте Евросоюза.

Согласно указу президента Владимира Путина, «недружественные» России государства должны оплачивать российский газ рублями. Норма действует с 1 апреля и касается США, Великобритании и стран ЕС. В Брюсселе по данному вопросу возникли разногласия. Пока одни страны категорически отказываются платить рублями, другие заявили о своей готовности к расчетам по новым правилам.

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