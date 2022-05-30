Глава МВД Франции заявил, что 70% билетов на финал Лиги чемпионов оказались поддельными
Около 70% билетов на финальный матч Лиги чемпионов между командами «Реал Мадрид» и «Ливерпуль» оказались поддельными. С таким заявлением выступил глава МВД Франции Жеральд Дерманен. Матч состоялся в пригороде Парижа на стадионе «Стад де Франс» 28 марта и был омрачен массовыми беспорядками до и после игры.
«Билеты обычно электронные. Они были выпущены в бумажном виде по просьбе клуба "Ливерпуль". Все 22 тысячи билетов для англичан были бумажными, что привело к массовому мошенничеству. Предварительная проверка показала, что 70% билетов были поддельными», - написал Дерманен в своем Twitter-аккаунте.
Из-за того, что тысячи фанатов блокировали турникеты на входе в стадион, игру пришлось отложить на 37 минут. Для разгона болельщиков французская полиция применила спецсредства и слезоточивый газ, из-за чего пострадали многие добросовестные болельщики, которые стояли в очереди на проход к трибунам.
Ситуация, связанная с беспорядками в Париже, будет рассмотрена УЕФА, полицией, властями и Французской федерацией футбола, сообщили позже в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).