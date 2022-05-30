В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Власти Грузии заявили о подготовке оппозиции к госперевороту

Андрей Аркадьев
16:14 30.05.2022
По словам политика, госпереворот готовится совершить «Единое национальное движение».
Власти Грузии заявили о подготовке оппозиции к госперевороту
© Фото: РИА Новости
Читайте нас на:

Грузинская оппозиция собирается осуществить государственный переворот в конце июня, если страна не получит статус кандидата на вступление в Европейский союз. Об этом заявил на брифинге председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

По словам политика, подготовкой госпереворота занимается партия «Единое национальное движение». 

«Согласно их расчетам, в конце июня Грузия, в отличие от Молдавии и Украины, не должна получить статус кандидата на вступление в ЕС, что, по их планам, приведет к народным волнениям и госперевороту со стороны "Нацдвижения" и их сателлитов», - приводит его слова РИА Новости.

Кобахидзе отметил, что основания для отказа у ЕС отсутствуют. Политик отметил, что Тбилиси опережает не только Киев и Кишинев как кандидат в члены Евросоюза по необходимым параметрам, но и некоторые другие страны, получившие данный статус. В частности, по словам председателя правящей партии, 45% обязательств по соглашению об ассоциации уже выполнены Грузией.

В марте премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подписал документ с просьбой предоставить стране статус кандидата в члены Евросоюза, назвав это еще одним шагом к евроинтеграции.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский передал анкету для получения страной статуса кандидата в ЕС.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:30 В стране и мире
Видео
Экс-командир бригады ВСУ Волына рассказал о хаосе в боевом управлении подразделения
18:20 В стране и мире
Мантуров возглавил совет директоров «АвтоВАЗа»
18:12 В стране и мире
Видео
ФСБ опубликовала кадры задержания бойца украинского нацбата в Крыму
18:02 В стране и мире
Путин упростил прием детей-сирот из Донбасса и Украины в гражданство РФ
17:38 В стране и мире
В ДНР сообщили, что обстрел Донецка был совершен из гаубиц М777 производства США
Популярное
Видео
С пяти тысяч метров: кадры уничтожения вертолетами Ка-52 бронированной техники ВСУ
Видео
МО РФ сообщило о полном освобождении города Красный Лиман
Видео
В Минобороны сообщили о 18 сбитых беспилотниках ВСУ, включая один «Байрактар ТБ-2»
В Мариуполе нашли массовое захоронение украинских военных
Видео
В МО РФ заявили, что подконтрольные США лаборатории с опасными патогенами работали в Киеве и Харькове
Видео
Артиллерийский тяжеловес: кадры работы самоходных установок «Малка» в спецоперации
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.