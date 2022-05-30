Власти Грузии заявили о подготовке оппозиции к госперевороту

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Грузинская оппозиция собирается осуществить государственный переворот в конце июня, если страна не получит статус кандидата на вступление в Европейский союз. Об этом заявил на брифинге председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

По словам политика, подготовкой госпереворота занимается партия «Единое национальное движение».

«Согласно их расчетам, в конце июня Грузия, в отличие от Молдавии и Украины, не должна получить статус кандидата на вступление в ЕС, что, по их планам, приведет к народным волнениям и госперевороту со стороны "Нацдвижения" и их сателлитов», - приводит его слова РИА Новости.

Кобахидзе отметил, что основания для отказа у ЕС отсутствуют. Политик отметил, что Тбилиси опережает не только Киев и Кишинев как кандидат в члены Евросоюза по необходимым параметрам, но и некоторые другие страны, получившие данный статус. В частности, по словам председателя правящей партии, 45% обязательств по соглашению об ассоциации уже выполнены Грузией.

В марте премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подписал документ с просьбой предоставить стране статус кандидата в члены Евросоюза, назвав это еще одним шагом к евроинтеграции.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский передал анкету для получения страной статуса кандидата в ЕС.