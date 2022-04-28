«Могут забрать паспорт и деньги»: сложивший оружие солдат о преступлениях ВСУ во время спецоперации

Как только Виктор вступил во взвод, он столкнулся с травлей и давлением со стороны командования.

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Добровольно сложивший оружие военнослужащий украинской армии Виктор Воробьев рассказал, как проходила его служба во время специальной военной операции России по защите Донбасса. По его словам, бойцы ВСУ вели огонь по населенным пунктам, в которых находились местные жители. Команды производить обстрелы поступали свыше, говорит Воробьев, и это несмотря на понимание, что среди мирного населения могли быть жертвы.

«Нет, чтобы выехать отработать нормально и куда-то уехать... Заезжают в населенные пункты и отрабатывают оттуда. Так все делают», - рассказывает военный в беседе со «Звездой».

Воробьев также поделился, что у него заранее были мысли покинуть ряды армии, ведь абсолютно таким же, бесчеловечным образом могли поступить с его родственниками. При этом боец раскрыл, что как только на территории Украины ввели военное положение, у граждан начали забирать ценные вещи и деньги якобы на нужды армии.

«Все зависит от командования. Сейчас военное положение ввели, все. Все на нужды армии. Идешь - могут забрать у тебя паспорт, деньги или документы. “На нужды армии” - отмазка. Кто-то сейчас на этом неплохо зарабатывает, потому что в Волновахе там у некоторых были золотые перстни, цепочки, за машины вообще дрались. Деньги по карманам пораспихивали, походили по хатам... Зачем тебе это надо? Разве что на похороны...», - рассказывает Воробьев.

Как только Виктор вступил во взвод, он столкнулся с травлей и давлением со стороны командования, так как мужчина приехал служить из Луганской области.

«Поначалу дразнили, прикалывались. “Сепареныш”, “засланный казачок”, и пошло-поехало. По началу у всех такое было, что “Зачем ты сюда пришел, там твои стоят в России”», - подчеркнул военный.

Вместе с тем Виктор Воробьев отметил, что не жалеет о своем решении сложить оружие.

«Я уже не хочу за них воевать. Надоело то, как они относятся», - заключил Воробьев.

Ранее украинский военнослужащий Артур Лобода рассказал, почему принял решение сложить оружие во время проведения Россией спецоперации по защите Донбасса. Военный ВСУ также отметил, что его вместе с сослуживцами послали в Северодонецк и без каких-либо инструктажей отправили на позиции.