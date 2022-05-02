В МИД РФ заявили, что будут добиваться наказания для причастных к трагедии в одесском Доме профсоюзов

В российской внешнеполитическом отметили, что «цивилизованный» Запад нецивилизованно промолчал, когда происходили эти страшные события.

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Восемь лет прошло со дня трагических событий в Одессе. В понедельник, 2 мая, Министерство иностранных дел России по этому случаю сделало заявление в своем Telegram-канале.

В МИД РФ напомнили, что в этот день в 2014 году «фашиствующие украинские молодчики» жестоко расправились с теми, кто выступил против государственного переворота на Украине, против линии нового киевского режима и произвола агрессивного национализма.

«Людей загнали в Дом профсоюзов и сожгли. Тех, кто пытался спастись, добивали на месте. По сути, Одесса повторила судьбу белорусской Хатыни 1943 года. 48 человек были сожжены заживо, отравились угарным газом или погибли в результате падения с верхних этажей подожженного националистами Дома профсоюзов, пытаясь хоть как-то избежать такой участи», - заявили в министерстве.

В российской внешнеполитическом отметили, что «”цивилизованный” Запад нецивилизованно промолчал», когда происходили эти страшные события.

«Нужно было только одно – найти тех, кто это сделал. Что там происходило – видел весь мир практически в прямом эфире. Не было вопроса, что случилось», - добавили в МИД РФ.

Это преступление не будет забыто, заявили в российском Министерстве иностранных дел. Также в ведомстве заявили, что будут добиваться наказания для тех, кто причастен к этим страшным событиям.