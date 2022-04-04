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#Материалы следствия: как украинские националисты уничтожали мирных жителей в пожарах и пыточных

09:18 04.04.2022
У многих из тех, кто прошел через пыточные СБУ, теперь непоправимые проблемы со здоровьем или инвалидность.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Украинские националисты избивали узников пыточных СБУ, не согласных с киевским режимом. Их лишали еды и воды, не давали спать. Об этом и других преступлениях радикалов - в новом ролике «Звезды», снятого в рамках специального проекта по сбору и обобщению преступлений националистов.

Екатерина Фотева едва не сгорела заживо второго мая 2014 года в Одессе. Тогда украинские националисты уничтожали людей в здании профсоюза. Пожарная часть находилась по близости, однако на события в городе не реагировала.

Чудом оставшись в живых, женщина продолжила бороться с националистами - закрашивала националистические надписи на стенах, свастики. Ее арестовали 22 апреля 2015 года. В пыточных СБУ женщина провела несколько дней без сна, еды и воды.

У многих их тех, кто прошел через пыточные камеры националистов, теперь непоправимые проблемы со здоровьем или инвалидность. Жительница города рассказала, что узников избивали ногами, железными предметами. Мужа Фотевой искалечили очень жестоко. Женщина рассказала, что недавно ему сделали операцию.

«Звезда» будет продолжать собирать все свидетельства военных преступлений украинских националистов, которые должны ответить перед военным трибуналом. Военные преступления националистов будут выявлены, задокументированы, а виновные понесут наказание.

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