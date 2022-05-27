В России нашли способ совершать выплаты по госдолгу в рублях без дефолта

В документах всех российских выпусков прописано условие «Возмещение в другой валюте», которое теоретически открывает возможность платить в рублях без оснований объявления дефолта.

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России удастся погасить обязательства по внешнему долгу, невзирая на то, что американские власти не стали продлевать лицензию, которая позволяла Министерству финансов России обслуживать долларовые обязательства перед иностранными инвесторами. Таким образом, в документах всех российских выпусков прописано условие «Возмещение в другой валюте» (Currency Indemnity), которое теоретически открывает возможность платить в рублях без оснований объявить российский дефолт.

«Оно независимо от другого условия «Выплата в альтернативных валютах» (Alternative Payment Currency), которое содержится в бумагах, выпущенных с 2018 года, и допускает законные выплаты в рублях, если, к примеру, санкции препятствуют платежу в оригинальной валюте», - выяснил РБК.

Так, следуя пункту Currency Indemnity, если Россия платит в отличной от доллара валюте, то денежное обязательство считается выполненным. Но есть условие, при котором инвестор имеет право обменять полученную валюту на доллары. Если в ходе конвертации сумма окажется меньше причитающейся, то Россия должна будет возместить держателю данную недостачу и компенсировать все транзакционные издержки.

Ранее инвестиционный стратег Сергей Суверов заявил, что Россия расплатится рублями за внешний долг при дефолте. Специалист добавил, что Россия обладает необходимыми средствами для выплаты внешнего долга, общая сумма которого по облигационным займам насчитывает около 39 миллиардов долларов.