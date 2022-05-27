Инвестстратег заявил, что Россия расплатится рублями за внешний долг при дефолте

Эксперт также подчеркнул, что у Москвы есть желание и совершать выплаты по госдолгу, несмотря на заморозку Западом части российских резервов.

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Инвестиционный стратег Сергей Суверов заявил о возможности лишения РФ генеральной лицензии на выплату государственного долга, которым угрожают США. По его словам, это может спровоцировать в стране технический дефолт, но все же последствий для экономической сферы не ожидается, так как Москва в ответ, вероятно, расплатится за долг рублями.

«То есть, это искусственный дефолт, но США скорее всего преследуют в большей степени политические цели. Дефолт России станет признанием эффективности санкций и давления на страну. В ответ Россия, скорее всего, заплатит рублями и пойдет в международные суды с исками о неправомерности дефолта», - отметил Суверов в беседе с агентством «Прайм».

Специалист добавил, что Россия обладает необходимыми средствами для выплаты внешнего долга, общая сумма которого по облигационным займам насчитывает около 39 миллиардов долларов. Инвестстратег также подчеркнул, что у Москвы есть желание и совершать выплаты, несмотря на заморозку Западом части российских резервов.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что все держатели российского долга получат свои проценты.