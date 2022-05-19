В Подмосковье грузовик с щебнем снес остановку и врезался в надземный переход

На данный момент информации о погибших и пострадавших нет.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Грузовой автомобиль с щебнем снес остановку и врезался в надземный переход в Одинцовском районе Московской области. Кадры с места дорожно-транспортного происшествия оказались в распоряжении «Звезды».

Как сообщает наш корреспондент, в настоящий момент на месте ДТП работают экстренные службы и полиция. На выезде из Лесного в сторону Москвы образовалась пробка.

На данный момент информации о погибших и пострадавших в результате происшествия нет.