Силуанов сообщил о создании инструмента для выдачи процентов держателям российского долга

Министр финансов заверил, что ведомство будет рассчитываться по всем обязательствам.

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Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что все держатели российского долга получат свои проценты. Для этого будет разработан специальный инструмент.

«Мы будем пытаться рассчитаться по нашим обязательствам. И найдем такую форму», - цитирует ТАСС слова министра.

Ранее Силуанов заявил, что РФ не будет объявлять дефолт по внешнему долгу и в любом случае может заплатить в рублях. По словам министра, на Западе могут сделать так, что иностранная инфраструктура для России может быть закрыта, а затем заявить, что Россия не смогла рассчитаться по долгам.