Жительница Белгородской области скончалась из-за ранения после обстрела ВСУ

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что местная жительница, которая ранее получила ранение после обстрела украинской армии, скончалась. Он добавил, что до этого женщина находилась в тяжелом состоянии, и еще несколько часов после ранения ее не могли вывезти.

«У нас опять беда. Женщина, которая вчера получила ранение, умерла от полученных ран», - написал Гладков у себя в Telegram.

Напомним, российские военнослужащие продолжают эвакуировать мирных жителей Харьковской области в Россию по просьбе людей, в частности для оказания медпомощи. Более 60 человек удалось безопасно вывезти в Белгородскую область. Среди них, в основном, пенсионеры, женщины и дети.