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В Китае рассказали о панике в Европе из-за энергетического кризиса

Марина Крижановская
04:46 26.05.2022
Так, кризис на Украине и последовавшие за ним антироссийские санкции имеют избыточные последствия для европейцев в сфере энергетики, продовольствия и общественной жизни, вызывая серьезный вред для экономики Евросоюза.
В Китае рассказали о панике в Европе из-за энергетического кризиса
© Фото: Kay Nietfeld dpa Globallookpress
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Китайские корреспонденты отмечают, что среди европейских жителей нарастает паника из-за надвигающегося энергетического кризиса, вызванного антироссийскими санкциями.

Отмечается, что всесторонние и многочисленные пакеты санкций в отношении России из-за кризиса на Украине имеют серьезные избыточные последствия для европейцев в сфере энергетики, продовольствия и общественной жизни, а также вызывают серьезный вред для экономики Евросоюза.

Корреспонденты агентства «Синьхуа» пообщались с европейцами из различных стран и узнали от них о тех проблемах, что принесли санкции против России. Сообщается, что европейское общество все более погружается в энергетический кризис, вызывая панику как компаний, так и отдельных людей.

«Европейское общество все глубже погружается в энергетический кризис, предприятия и население охвачены паникой. Более того, санкции против России оборачиваются для нее не самым лучшим образом. Ситуация в Евросоюзе усложняется день за днем, и его ответные меры совсем не решают проблему и приносят выгоду только американскому правительству и энергетическим предприятиям», - отмечают авторы статьи китайского агентства.

Также приводится мнение, что поставки энергоносителей не могут быть прекращены, «когда говорится, что это прекращено».

Накануне в КНР оценили развивающийся продовольственный кризис, с которым уже сталкивается европейское сообщество. Было отмечено, что по причине западных санкций прерваны поставки удобрений из России и Белоруссии.

Также прекратился экспорт зерна и кукурузы из России и Украины. По информации агентства «Синьхуа», «в современной Европе некоторые люди беспокоятся о своем трехразовом питании». Это вынуждает европейцев ощущать на себе «небывалое давление».

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