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Названа дата съезда ЛДПР, когда партия выберет нового председателя

Анна Назайкина
07:42 02.05.2022
Основатель и бессменный лидер партии Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля в возрасте 75 лет. В феврале он был госпитализирован в ЦКБ с тяжелой формой COVID-19.
Названа дата съезда ЛДПР, когда партия выберет нового председателя
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Съезд Либерально-демократической партии, на котором должны выбрать ее нового председателя партии, состоится в среду, 25 мая, передает РИА Новости, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее во фракции в ГД заявляли, что решение о дате и месте проведения съезда партии опубликуют после 15 мая.

«Съезд ЛДПР пройдет 25 мая», - утверждает собеседник агентства.

Напомним, что временно исполняющий обязанности главы фракции в Государственной думе Леонид Слуцкий ранее заявлял, что вопрос о том, не планирует ли он занять пост лидера партии, является преждевременным, решать это будет ЛДПР.

Основатель и бессменный лидер партии Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля в возрасте 75 лет. В феврале он был госпитализирован в ЦКБ с тяжелой формой COVID-19.

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