Названа дата съезда ЛДПР, когда партия выберет нового председателя
Съезд Либерально-демократической партии, на котором должны выбрать ее нового председателя партии, состоится в среду, 25 мая, передает РИА Новости, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
Ранее во фракции в ГД заявляли, что решение о дате и месте проведения съезда партии опубликуют после 15 мая.
«Съезд ЛДПР пройдет 25 мая», - утверждает собеседник агентства.
Напомним, что временно исполняющий обязанности главы фракции в Государственной думе Леонид Слуцкий ранее заявлял, что вопрос о том, не планирует ли он занять пост лидера партии, является преждевременным, решать это будет ЛДПР.
Основатель и бессменный лидер партии Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля в возрасте 75 лет. В феврале он был госпитализирован в ЦКБ с тяжелой формой COVID-19.