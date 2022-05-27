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«Похлеще, чем "Азов"*»: Пушилин рассказал о зверствах бойцов ВСУ над мирными жителями

Марина Крижановская
03:25 27.05.2022
Глава ДНР не стал вдаваться в подробности историй таких преступлений, сказав, что их очень много и все они поражают своим изуверством и крайней жестокостью.
«Похлеще, чем
© Фото: Alex Chan Tsz Yuk Keystone Press Agency Globallookpress
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Некоторые бойцы Вооруженных сил Украины - не менее серьезные преступники, чем украинские националисты. С таким заявлением выступил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он добавил, что они также причастны к пыткам и чудовищным преступлениям против мирных граждан.

«К сожалению, у нас есть свидетельства о том, что некоторые представители ВСУ совершали не менее ужасные и чудовищные преступления, связанные с пытками, изнасилованиями, с садистскими убийствами и прочим. Похлеще, может быть, где-то, чем отдельные представители "Азова"*», - рассказал он в интервью РИА Новости.

Денис Пушилин не стал вдаваться в подробности историй таких преступлений, сказав, что их очень много и все они поражают своим изуверством и крайней жестокостью.

«Все, что связано с преступлениями, с военными преступлениями, в том числе со стороны националистов, полка "Азов"*, - это все шокирующе. Это все, что не поддается логике здорового человека, со здоровой психикой. Я не хотел бы сейчас пересказывать. К сожалению, у меня слишком много этих историй», - подытожил глава ДНР.

Ранее заместитель командира инженерно-саперного взвода ДНР с позывным Крот рассказал, что «азовцы»* сжигали дома вместе с жителями. Сапер добавил, что боевики пытались не оставить за собой чистую территорию, чтобы у Вооруженных сил РФ не было возможности закрепиться.

* «Азов» - организация, против участников которой в России возбуждены уголовные дела.

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