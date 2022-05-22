В стране и мире В стране и мире Материалы Следствия ТЕГИ

Сжигали дома вместе с жителями: сапер рассказал о зверствах бойцов «Азова»* при отступлении

Анна Касаткина
15:20 22.05.2022
Боевики пытались не оставить за собой чистую территорию, чтобы у Вооруженных сил России не было возможности закрепиться.
Сжигали дома вместе с жителями: сапер рассказал о зверствах бойцов «Азова»* при отступлении
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
Читайте нас на:

Боевики-националисты отряда «Азов»* при отступлении к «Азовстали» в Мариуполе уничтожали жилые дома вместе с находящимися внутри жителями. Об этом РИА Новости рассказал заместитель командира инженерно-саперного взвода ДНР с позывным Крот.

«Во время выхода из прилегающих к заводу районов, жилых массивов, бойцы нацгвардии, в частности, по свидетельствам очевидцев, бойцы полка "Азов"*, выжигали прилегающие здания, поджигали квартиры, зачастую с жильцами в доме», - сообщил он.

По словам собеседника агентства, боевики пытались не оставить за собой чистую территорию, чтобы у Вооруженных сил России не было возможности закрепиться.

Он отметил, что местные жители сейчас возвращаются к своим домам и находят тела погибших родственников.

Последняя группировка боевиков из 531 человек вышла с территории «Азовстали» 20 мая. Всего в плен сдались 2439 нацистов «Азова»* и военнослужащих Вооруженных сил Украины. Российские военные в настоящее время занимаются разминированием территории предприятия.

*Отдельный отряд специального назначения «Азов» - организация, против участников которой в России возбуждены уголовные дела.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:27 В стране и мире
Украина вышла из договора об увековечивании памяти о героизме народов СНГ в Великой Отечественной
15:20 В стране и мире
Сжигали дома вместе с жителями: сапер рассказал о зверствах бойцов «Азова»* при отступлении
14:02 В стране и мире
Глава Минфина ФРГ выступил против конфискации личных активов россиян
13:27 В стране и мире
В МИД РФ заявили о превращении Арктики в театр военных действий
13:00 Спорт
Видео
Бывший игрок «Зенита» предположил, в какой клуб перейдет Дзюба
Популярное
Видео
Как проходил первый испытательный пуск «Сармата»: новые кадры с космодрома Плесецк
Видео
Из чего создают «Сармат»: кадры с производства МБР
Видео
Портреты Гитлера, свастики, руны: новые кадры обысков националистов из «Азовстали»
Видео
Российские десантники огнем БМД уничтожили позиции украинских боевиков в лесополосе
Видео
Шойгу заявил о формировании 12 воинских частей и подразделений в ЗВО на фоне намерения Швеции и Финляндии вступить в НАТО
Видео
Вице-премьер Борисов: лазерный комплекс «Пересвет» уже серийно поставляется в войска
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.