Сжигали дома вместе с жителями: сапер рассказал о зверствах бойцов «Азова»* при отступлении
Боевики-националисты отряда «Азов»* при отступлении к «Азовстали» в Мариуполе уничтожали жилые дома вместе с находящимися внутри жителями. Об этом РИА Новости рассказал заместитель командира инженерно-саперного взвода ДНР с позывным Крот.
«Во время выхода из прилегающих к заводу районов, жилых массивов, бойцы нацгвардии, в частности, по свидетельствам очевидцев, бойцы полка "Азов"*, выжигали прилегающие здания, поджигали квартиры, зачастую с жильцами в доме», - сообщил он.
По словам собеседника агентства, боевики пытались не оставить за собой чистую территорию, чтобы у Вооруженных сил России не было возможности закрепиться.
Он отметил, что местные жители сейчас возвращаются к своим домам и находят тела погибших родственников.
Последняя группировка боевиков из 531 человек вышла с территории «Азовстали» 20 мая. Всего в плен сдались 2439 нацистов «Азова»* и военнослужащих Вооруженных сил Украины. Российские военные в настоящее время занимаются разминированием территории предприятия.
*Отдельный отряд специального назначения «Азов» - организация, против участников которой в России возбуждены уголовные дела.