В Гидрометцентре рассказали о приходе тепла в Москву в конце недели

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В ближайшие дни погода в Москве начнет меняться на более теплую. Так, на субботу дневная температура прогнозируется на отметке от 17 до 19 градусов. Но уже в понедельник, 30 мая, ее значение будет на отметке от 18 до 22 градусов.

Во вторник, 31 мая, и 1 июня в дневное время столбик термометра будет держаться на отметке 25 градусов тепла. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В субботу еще будут небольшие осадки, а вот в воскресенье и понедельник погода войдет в летний режим. 28 мая еще переменная облачность, но солнце будет, температура днем составит 17-19 градусов, в понедельник - 18-22 градуса», - сообщил он в беседе с ТАСС.

Ранее Вильфанд привел прогноз об ухудшении погоды в Московской, Владимирской, Рязанской, Калужской и Тульской областях, а также в Татарстане и на Урале.

Он отметил, что ожидаются обильные дожди и сильный ветер, в некоторых областях вероятен град и ветер с порывами 15-20 и даже 28 метров в секунду. В данных регионах объявлен «оранжевый уровень» погодной опасности.