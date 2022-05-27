Дождь, град, сильный ветер: в европейскую часть РФ придет опасная погода

В частности, погода испортится в Московской, Владимирской, Рязанской, Калужской и Тульской областях, а также в Татарстане и на Урале.

© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press

В ряде регионов России ожидается значительное ухудшение погоды. Так, 27 мая в нескольких областях Центрального, Уральского федеральных округов прогнозируются обильные дожди и сильный ветер. В Республике Татарстан вероятен град и ветер с порывами 15-20 метров в секунду. Данный прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Интенсивные дожди, грозы и сильный ветер на большой части европейской территории 27 мая: во Владимирской, Московской, Рязанской, Калужской, Тульской областях. Очень неблагоприятно будет в Татарстане в пятницу, где прогнозируются сильные дожди, град, ветер с порывами 15-20 м/с», - рассказал Вильфанд в беседе с ТАСС.

Он добавил, что в Свердловской области также ожидаются крупный град и усиление ветра до 25 метров в секунду при грозах и очень сильном дожде.

Метеоролог рассказал о прогнозе для Курганской области - ожидаются очень сильный дождь, ветер до 28 метров в секунду, гроза. В данных регионах объявлен «оранжевый уровень» погодной опасности.

Ранее в Росгидрометцентре рассказали о погоде в Москве на следующей неделе. По словам ведомства, до по-настоящему летней погоды еще далеко.

До этого в центре погоды «Фобос» сообщили, что в текущем году в европейской части России ожидается теплое лето без каких-либо экстремальных температурных отклонений.