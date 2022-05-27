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Россия и Китай наложили вето на резолюцию США против Северной Кореи

Марина Крижановская
02:11 27.05.2022
Резолюция подразумевала ограничение поставок топлива и нефтепродуктов в КНДР, а также заморозку активов ее лиц и некоторых компаний.
Россия и Китай наложили вето на резолюцию США против Северной Кореи
© Фото: Минобороны России
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Во время заседания Совета Безопасности ООН была пресечена попытка принять резолюцию США, осуждающую действия КНДР и ограничивающие ее импорт и экспорт. Так, своим правом вето воспользовались два постоянных члена Совбеза ООН - Россия и Китай. За принятие резолюции против Северной Кореи проголосовали 13 членов Совбеза ООН.

В тексте резолюции самым решительным образом осуждался пуск межконтинентальной баллистической ракеты от 24 марта, а также и другие недавние запуски баллистических ракет Северной Кореей.

В качестве мер наказания в заблокированной резолюции предписывалось сократить экспорт в КНДР сырой нефти до трех миллионов баррелей вместо прежних четырех. Также планировалось сократить до 375 тысяч баррелей поставки продуктов нефтепереработки, включая дизельное топливо и керосин.

Вместе с тем, резолюция предписывала заморозить активы Ким Су Иля, который якобы «находится во Вьетнаме» и является «представителем Департамента военной промышленности, надзирая за разработкой баллистических ракет КНДР». Также планировалось заморозить активы киберструктуры Lazarus Group и компаний Korea Namgang Trading Corporation и Haegumgang Trading Corporation. Об этом сообщает РИА Новости.

За последние несколько дней Корейская Народно-Демократическая Республика произвела запуск по меньшей мере трех баллистических ракет в направлении Японского моря. СМИ Южной Кореи «Ренхап» обратило внимание на тот факт, что запуск ракет состоялся всего через один день после отъезда президента США из этого региона Азии.

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