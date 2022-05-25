КНДР выпустила еще две баллистические ракеты в направлении Японского моря
Согласно обновленной информации, Северная Корея произвела запуск еще двух баллистических ракет в направлении акватории Японского моря. Приводится информация, что две из трех выпущенных ракет упали в Японском море за пределами исключительной экономической зоны Японии.
Как сообщает ТАСС, японская береговая охрана предупредила рыболовные суда о необходимости соблюдения мер безопасности в районе падения этих ракет. Также власти предупредили, что в случае обнаружения их обломков, к ним не следует приближаться.
Также информационное агентство Южной Кореи «Ренхап» сообщило, что баллистические ракеты были выпущены из района Сунан недалеко от Пхеньяна.
Вместе с тем, агентство привело слова американского госсекретаря Энтони Блинкена, осудившего запуск Северной Кореей баллистических ракет. Также он сказал, что это сигнализирует о дополнительной провокации.
Ранее «Ренхап» обратило внимание на тот факт, что запуск ракет состоялся всего через один день после отъезда президента США из этого региона Азии.