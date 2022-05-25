КНДР выпустила еще две баллистические ракеты в направлении Японского моря

Береговая охрана Японии уже предупредила рыболовные суда о необходимости соблюдения безопасности и попросило не приближаться к обломкам упавших ракет.

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Согласно обновленной информации, Северная Корея произвела запуск еще двух баллистических ракет в направлении акватории Японского моря. Приводится информация, что две из трех выпущенных ракет упали в Японском море за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Как сообщает ТАСС, японская береговая охрана предупредила рыболовные суда о необходимости соблюдения мер безопасности в районе падения этих ракет. Также власти предупредили, что в случае обнаружения их обломков, к ним не следует приближаться.

Также информационное агентство Южной Кореи «Ренхап» сообщило, что баллистические ракеты были выпущены из района Сунан недалеко от Пхеньяна.

Вместе с тем, агентство привело слова американского госсекретаря Энтони Блинкена, осудившего запуск Северной Кореей баллистических ракет. Также он сказал, что это сигнализирует о дополнительной провокации.

Ранее «Ренхап» обратило внимание на тот факт, что запуск ракет состоялся всего через один день после отъезда президента США из этого региона Азии.