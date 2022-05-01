В стране и мире Самолет-амфибия Бе-200 ЧС МЧС России вылетел для тушения пожара в Курганской области Игнат Далакян В настоящее время обстановка с пожарами на территории региона остается сложной, но контролируемой. © Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: МЧС России направило дополнительные силы в Курганскую область для тушения природного пожара. Сегодня ночью в аэропорт Кургана приземлился самолет-амфибия Бе-200 ЧС Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России. Воздушное судно будет задействовано на территории Каргапольского и Кетовского муниципальных округов для тушения очагов природных пожаров с сегодняшнего дня. В настоящее время обстановка с пожарами на территории региона остается сложной, но контролируемой. Угроза населенным пунктам отсутствует. Ранее на телеканале «Звезда» рассказали, как Курганская область страдает от масштабных природных пожаров. Сообщается, что запах гари чувствуется в столице Зауралья. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика