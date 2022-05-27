Нехаммер заявил, что «Газпром» может потерять газохранилище в Австрии

По словам Нехаммера, если РФ не будет использовать газохранилище, оно будет предоставлено в распоряжение другим поставщикам энергии.

© Фото: Zamir Usmanov Global Look Press

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что российская корпорация «Газпром» потеряет газохранилище в Австрии, если не будет его использовать.

«Если "Газпром" не будет использовать газохранилище, то потеряет его, оно будет предоставлено в распоряжение другим поставщикам энергии», - цитирует РИА Новости слова Нехаммера.

Ранее официальный представитель компании «Газпром» Сергей Куприянов заявил, что Украина пропускает транзитный газ Российской Федерации только через один вход. По его словам, по сравнению с предыдущим днем объемы поставляемого в Германию через Украину газа, снизились на 25%.