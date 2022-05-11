В «Газпроме» заявили, что Украина снизила надежность газоснабжения Европы

При этом по сравнению со вчерашним днем объемы газа, которые поступают в Германию через Украину, снизились на 25%.

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Официальный представитель компании «Газпром» Сергей Куприянов заявил, что Украина пропускает российский транзитный газ только через один вход. По его словам, по сравнению со вчерашним днем объемы газа, которые поступают в Германию через Украину, снизились на 25%.

«Украина оставила для транзита в Европу только один вход, что существенно снижает надежность ее газоснабжения», - сказал Куприянов в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее «Газпром» заявил, что не видит никаких препятствий для продолжения работы в прежнем режиме на ГИС «Сохрановка» и КС «Новопсков». Согласно заявлению корпорации, «Газпром» не получил каких-либо подтверждений обстоятельств форс-мажора, как заявляла украинская сторона. До этого «Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины» заявил о приостановке транзита газа из РФ в Европу через станцию «Сохрановка» с 11 мая.