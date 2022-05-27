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В МО РФ заявили, что ампулы с оспой из лабораторий США могли попасть к террористам

16:49 27.05.2022
Возбудитель натуральной оспы может храниться лишь в одной американской лаборатории –Центре контроля и профилактики инфекций в Атланте.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны России
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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что ампулы с оспой из лабораторий США могли попасть к террористам. По его словам, еще в 2003 году Минобороны США разработало программу вакцинации от натуральной оспы, так как страна рассматривала возбудитель болезни как приоритетный патогенный биологический агент для боевого применения.

«Отсутствие надлежащего контроля и нарушения требований биобезопасности в США могут стать причиной использования этого возбудителя в террористических целях. В период с 2014 по 2021 год в лабораториях Федерального агентства по лекарственным средствам и НИИ инфекционных болезней армии США (Мериленд), Центра исследования вакцин (Пенсильвания) неоднократно обнаруживались неучтенные ампулы с вирусом», - заявил Кириллов во время брифинга по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины.

В соответствии с резолюцией Всемирной ассамблеи здравоохранения, возбудитель натуральной оспы может храниться лишь в одной американской лаборатории - Центре контроля и профилактики инфекций в Атланте.

Материал подготовили: Сергей Александров, Егор Левин

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