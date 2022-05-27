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«Нас всех запугали»: жительница Светлодарска о действиях Киева до освобождения города

Алексей Курильченко
Владислав Кустов
18:21 27.05.2022
По словам местной жительницы, после входа сил ЛДНР и России в город население обеспечивают едой, водой и электричеством.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Жительница Светлодарска, освобожденного накануне силами ЛДНР и России, рассказала корреспонденту «Звезды» о том, что происходило до этого. По ее словам, Киев старался запугать население якобы жестокостью участников спецоперации. Но на деле все оказалось не так, как рассказывал киевский режим.

«Нас всех запугали, сказали - идет Россия, будут убивать, насиловать и прочее. Мы позакрывали окна, ждали Россию. Но мы знали, что стрелять не будут. Перед этим (ВСУ. - Прим. ред.) заминировали плотину, мосты. И когда наши хлопцы пришли, они неудачно взорвали плотину и заложили еще тротил. Ну тогда их начали отбивать. Пошел рукопашный бой - такой, что мама не горюй. Так они (ВСУ. - Прим. ред.) хотели на станции людей в заложники взять - хлопцы тоже там помогали», - рассказала женщина.

После того как в город вошли российские силы, жителям начали раздавать хлеб и воду. В Светлодарске сохранилось энергоснабжение, жители ожидают в скором времени подачу газа.

«Мы не голодные - вода есть, свет есть. Газ подождем. Такие бои идут, а мы еще со светом и газом. У нас Новолуганка в подвалах сидит, но люди терпят и ждут - хотят увидеть российский флаг... Мы благодарны, что вы пришли. Низкий поклон вам», - сказала жительница.

Город Светлодарск перешел под оперативный контроль сил ЛДНР при поддержке российских подразделений накануне. В настоящее время, отметили в штабе теробороны ДНР, под наблюдением находятся уже 217 населенных пунктов.

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