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Минсельхоз предложил ввести запрет на вывоз риса с 1 июля по 31 декабря

18:00 27.05.2022
Минсельхоз предложил ввести запрет на вывоз риса с 1 июля по 31 декабря.
Минсельхоз предложил ввести запрет на вывоз риса с 1 июля по 31 декабря
© Фото: ТРК "Звезда"
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Минсельхоз предложил ввести запрет на вывоз риса с 1 июля по 31 декабря.

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