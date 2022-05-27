Путин указал Нехаммеру на саботаж Киевом переговоров с Россией

В телефонном разговоре стороны дали свои оценки ситуации в Донбассе.

© Фото: IMAGOphotonews.at, Georges Schne, Globallookpress

Президент России Владимир Путин указал канцлеру Австрии Карлу Нехаммеру на саботаж Киевом переговоров с Россией. Сделал он это во время телефонных переговоров в пятницу, 27 мая.

«Указано на саботаж Киевом переговорного процесса представителей России и Украины», - сообщили в пресс-службе Кремля.

В телефонном разговоре стороны дали свои оценки ситуации в Донбассе, Путин сообщил коллеге о работе по обеспечению безопасности судоходства в Азовском и Черном морях. Лидеры обменялись мнениями по вопросу мировой продовольственной безопасности.