МО РФ: работы в биолабораториях США на Украине велись с недостаточным уровнем защиты персонала

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Проведение подобных исследований разрешено в лабораториях с уровнем биологической безопасности BSL-3. На Украине имеется только три учреждения с таким уровнем защиты - Одесский противочумный институт, Львовский научно-исследовательский институт эпидемиологии и гигиены и Центр общественного здоровья в Киеве, сообщили в российском оборонном ведомстве.

Также Кириллов заявил, что оспа обезьян, которая распространяется по миру, была занесена из Нигерии. В стране расположены биологические лаборатории США.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов