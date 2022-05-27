МО РФ: работы в биолабораториях США на Украине велись с недостаточным уровнем защиты персонала
По словам Игоря Кириллова, на Украине имеется лишь три лаборатории с достаточным уровнем безопасности для работы с опасными патогенами.
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При проведении работ с опасными патогенами в биологических лабораториях США на Украине зафиксированы нарушения условий по обеспечению защиты персонала. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
«Работа с опасными патогенами под контролем Пентагона в Харькове, Киеве и ряде других городов проводилась в лабораториях с недостаточным уровнем защиты персонала», - говорится в сообщении.
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