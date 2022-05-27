В МО РФ заявили, что подконтрольные США лаборатории с опасными патогенами работали в Киеве и Харькове
В Минобороны России заявили, что подконтрольные Соединенным Штатам лаборатории с опасными патогенами работали в Киеве и Харькове. Об этом рассказал начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.
«Работа с опасными патогенами под контролем Пентагона в Харькове, Киеве и ряде других городов проводилась в лабораториях с недостаточным уровнем защиты персонала», - заявил Кириллов.
Он отметил, что, согласно официальным данным, право на такие исследования имеют только три лаборатории на Украине с уровнем биологической безопасности BSL-3. По словам Кириллова, это Одесский противочумный институт, Львовский научно-исследовательский институт эпидемиологии и гигиены и Центр общественного здоровья в Киеве.
Игорь Кириллов добавил, что предпосылки к возникновению биоугроз из-за систематических нарушений и низкого качества работ по реконструкции лабораторий отмечали и в СБУ.
Также Кириллов сообщил, что работы в контролируемых США биолабораториях на Украине велись с недостаточным уровнем защиты персонала.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов