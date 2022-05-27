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Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах в рублях обязательств перед иностранными правообладателями. Такой порядок будет действовать в отношении компаний из недружественных стран или ушедших из РФ из-за санкций. Также такие меры примутся в отношении правообладателей, которые открыто поддерживали санкции против РФ или дискредитировали Российскую армию.

«Установить временный порядок исполнения... денежных обязательств, связанных с использованием... результатов интеллектуальной деятельности и (или) средств индивидуализации... В целях исполнения обязательств перед правообладателями... должник... уплачивает вознаграждение, платежи, связанные с осуществлением и защитой исключительных прав... путем перечисления средств на специальный рублевый счет», - говорится в тексте указа на сайте правовой информации.

В начале мая Путин подписал указ, согласно которому в РФ с 1 января 2025 года запрещается использовать средства защиты информации, странами происхождения которых являются иностранные государства, совершающие в адрес РФ недружественные действия.