В стране и мире ВЦИОМ сообщил о росте прямого доверия к Путину до 81% Алексей Курильченко Также вырос уровень доверия премьер-министру Михаилу Мишустину. © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), по данным на 27 мая уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину вырос и составил 81,3%. Также вырос и уровень доверия премьеру Михаилу Мишустину - 63,8%. «На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 81,3% респондентов (+0,6 п. п. за неделю), Михаилу Мишустину - 63,8% (+2,6 п. п. за неделю), Геннадию Зюганову - 30,4% (-2,0 п. п. за неделю), Сергею Миронову - 29,5% опрошенных (+0,0 п. п. за неделю), Алексею Нечаеву - 9,7% (+0,4 п. п. за неделю)», - говорится в сообщении на сайте центра. Работу премьер-министра и правительства РФ за последнюю неделю положительно оценили 52,5% и 52,3% соответственно. Напомним, в июне 2021 года уровень доверия президенту России составлял 66%. Деятельность главы государства полностью одобряли 62,1% опрошенных россиян. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика