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ВЦИОМ: Владимиру Путину доверяют 66% россиян

Алена Миронова
14:10 11.06.2021
Президенту России Владимиру Путину полностью доверяют 66% россиян, согласно последнему опросу ВЦИОМ.
ВЦИОМ: Владимиру Путину доверяют 66% россиян
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Президенту России Владимиру Путину доверяют 66% россиян. Об этом свидетельствуют обновленные результаты опроса ВЦИОМ.

Полностью одобряют деятельность президента 62,1% россиян. Не одобряют деятельность главы России, согласно опросу, 27,5% опрошенных. 

На прямой вопрос о доверии российскому лидеру положительно ответили 66% опрошенных, отрицательно ответили 29,4%.

Всероссийский опрос ВЦИОМ был проведен с 31 мая по 6 июня. В нем приняли участие 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет. 
 
 

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