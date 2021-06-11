ВЦИОМ: Владимиру Путину доверяют 66% россиян
Президенту России Владимиру Путину полностью доверяют 66% россиян, согласно последнему опросу ВЦИОМ.
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
Президенту России Владимиру Путину доверяют 66% россиян. Об этом свидетельствуют обновленные результаты опроса ВЦИОМ.
Полностью одобряют деятельность президента 62,1% россиян. Не одобряют деятельность главы России, согласно опросу, 27,5% опрошенных.
На прямой вопрос о доверии российскому лидеру положительно ответили 66% опрошенных, отрицательно ответили 29,4%.
Всероссийский опрос ВЦИОМ был проведен с 31 мая по 6 июня. В нем приняли участие 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет.