Путин назвал «практически агрессией» действия недружественных стран против РФ

Президент отметил, что несмотря на конфронтацию с Западом, наблюдается рост интереса к ЕАЭС.

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Президент России Владимир Путин заявил, что давление на Россию со стороны недружественных стран является агрессией. Об этом он заявил в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета, отметив, что в такой ситуации заметны преимущества интеграционного курса.

«Преимущества интеграционного курса особенно очевидны сейчас, в нынешней непростой международной обстановке, в условиях практически агрессии со стороны некоторых недружественных нам государств», - заявил глава государства.

Путин отметил, что несмотря на существующую конфронтацию, наблюдается рост интереса к ЕАЭС.

«Вызывает удовлетворение, что, даже несмотря на сложную международную ситуацию, на развязанную так называемым коллективным Западом конфронтацию, то, что наши недоброжелатели пытаются чинить всяческие препятствия нашей интеграции, все-таки совершенно очевидно для нас всех, что растет интерес к деятельности Евразийского экономического союза со стороны многих зарубежных партнеров», - отметил президент.

Также Путин отметил, что более тесная интеграция стран ЕАЭС позволит сделать их экономики более сильными и независимыми. При этом преимущества интеграционного курса еще лучше заметны в нынешней международной обстановке.