В Роспотребнадзоре уточнили информацию об учениях в красноярском аэропорту по выявлению больного с особо опасной инфекцией

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В Роспотребнадзоре по Красноярскому краю уточнили, что тактико-специальные учения на борту самолета проводились для отработки действий при выявлении больного с особо опасной инфекцией на борту самолета. Напомним, до этого в пресс-службе красноярского аэропорта сообщили, что тренировочные мероприятия проводились на случай завоза в Россию оспы обезьян.

«По легенде, дежурному специалисту санитарно-карантинного пункта аэропорта поступило сообщение, что на борту воздушного судна, прибывающего в Красноярск из Доминиканской Республики, находится пассажир с жалобами на ухудшение состояния здоровья. После сбора эпидемического анамнеза и медицинского осмотра пассажира установлен предварительный диагноз “холера”», - отметили в региональном ведомстве.

Ранее в аэропорту Красноярск сообщили о проведении учения по предотвращению и распространению особо опасных инфекций, включая оспу обезьян.

В ходе учений сотрудникам аэропорта и специалистам других ведомств была предложена ситуация, в которой, по легенде, на борту воздушного судна CRJ-200, прибывшего из Доминиканской Республики, в которой в настоящий момент неблагоприятная эпидемиологическая обстановка по холере, находился пассажир с признаками болезни, о чем командир воздушного судна сообщил диспетчеру при посадке в красноярской воздушной гавани.