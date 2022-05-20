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Дегтярев предложил выдвинуть Слуцкого на пост лидера ЛДПР

Анна Назайкина
13:45 20.05.2022
Он является мастером в отстаивании национальных интересов России за рубежом, отметил губернатор Хабаровского края.
Дегтярев предложил выдвинуть Слуцкого на пост лидера ЛДПР
© Фото: Russian State Duma, Globallookpress
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Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил выдвинуть лидера фракции ЛДПР в Госдуме Леонида Слуцкого на пост председателя партии.

«Предложил на конференции Хабаровского реготделения ЛДПР на съезде ЛДПР выдвинуть в председатели партии Леонида Слуцкого... Он гуру в международной политике и отстаивании национальных интересов России за рубежом, а в партийном строительстве и пропаганде мы поможем», - написал губернатор региона в своем Telegram-канале и показал фото выписки из протокола.

Ранее, 18 мая, пресс-секретарь фракции ЛДПР Александр Дюпин сообщил, что новым руководителем фракции партии в Государственной думе стал Леонид Слуцкий. Он был избран большинством голосов депутатов в ГД.

Сам парламентарий впоследствии заявил, что его избрание на такой высокий пост является большой честью и еще большей ответственностью.

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