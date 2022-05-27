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Пленный украинский пограничник призвал своих коллег сдаваться в плен

13:25 27.05.2022
Также украинский пограничник Владимир Гусейнов отметил хорошие условия содержания в плену, подчеркнув, что его все устраивает и нет никаких проблем по бытовым вопросам. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Минобороны России опубликовало видео разговора с пленным украинским пограничником Владимиром Гусейновым, где он призвал своих коллег как можно скорее сдаваться в плен. 

«Сдаваться. Складывать оружие. Не слушать украинское правительство, сдавать оружие и сдаваться. Все будет хорошо у них в дальнейшем», - призвал украинских пограничников Гусейнов. 

По его словам, у всех людей из его группы было очень плохое настроение - участвовать в боевых действиях не хотел никто. 

«Никто не хотел. Мы все хотели оттуда уехать. Мы не хотели туда ехать, во-первых, нас обманным путем завезли», - возмутился Владимир Гусейнов. 

Он отметил, что пограничникам из его группы обещали, что они будут стоять далеко от зоны боевых действия и проверять документы и гражданские машины, но ожидания были обмануты - их отвезли на передовую. 

Также пленный украинский пограничник Гусейнов отметил хорошие условия содержания в плену, подчеркнув, что его все устраивает и нет никаких проблем по бытовым вопросам. 

Ранее пленный украинский военнослужащий рассказал, как командиры ВСУ скрывают потери, записывая погибших в дезертиры.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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