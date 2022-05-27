Пленный украинский пограничник призвал своих коллег сдаваться в плен

Также украинский пограничник Владимир Гусейнов отметил хорошие условия содержания в плену, подчеркнув, что его все устраивает и нет никаких проблем по бытовым вопросам.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Минобороны России опубликовало видео разговора с пленным украинским пограничником Владимиром Гусейновым, где он призвал своих коллег как можно скорее сдаваться в плен.

«Сдаваться. Складывать оружие. Не слушать украинское правительство, сдавать оружие и сдаваться. Все будет хорошо у них в дальнейшем», - призвал украинских пограничников Гусейнов.

По его словам, у всех людей из его группы было очень плохое настроение - участвовать в боевых действиях не хотел никто.

«Никто не хотел. Мы все хотели оттуда уехать. Мы не хотели туда ехать, во-первых, нас обманным путем завезли», - возмутился Владимир Гусейнов.

Он отметил, что пограничникам из его группы обещали, что они будут стоять далеко от зоны боевых действия и проверять документы и гражданские машины, но ожидания были обмануты - их отвезли на передовую.

Также пленный украинский пограничник Гусейнов отметил хорошие условия содержания в плену, подчеркнув, что его все устраивает и нет никаких проблем по бытовым вопросам.

Ранее пленный украинский военнослужащий рассказал, как командиры ВСУ скрывают потери, записывая погибших в дезертиры.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов