МИД РФ объявило пятерых сотрудников посольства Хорватии персонами нон-грата

Москва выразила протест послу Хорватии в РФ, в частности, из-за безосновательных попыток руководства страны возложить на Россию вину за военные преступления на Украине.

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В Министерстве иностранных дел России сообщили, что во внешнеполитическое ведомство был вызван посол Хорватии в РФ Томислав Цар. Российская сторона выразила ему решительный протест из-за безосновательных попыток руководства страны возложить на Россию вину за военные преступления на Украине и оказания хорватской стороной военной помощи Киеву.

«В ответ на ранее предпринятые Загребом недружественные шаги по сокращению численного состава российского диппредставительства Т.Цару была вручена нота об объявлении пятерых сотрудников Посольства Хорватии в Москве “persona nоn grata”», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Ранее президент Хорватии Зоран Миланович считает, что его страна должна последовать примеру Турции и попытаться помешать Финляндии и Швеции вступить в НАТО. Хорватский лидер настаивает на том, что соседняя страна должна изменить свое законодательство о выборах так, чтобы дать боснийским хорватам больше возможностей на получение высокопоставленных должностей.